Соедини части пословиц: Доброму не будет грузно Думай ввечеру, тому завтра веры нет Кто назад бежит, да жёстко спать Кто сегодня соврал, тот честь не дорожит Стелет мягко, что делать поутру Берись дружно везде добро
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Соедини части пословиц: Доброму не будет грузно Думай ввечеру, тому завтра веры нет Кто назад бежит, да жёстко спать Кто сегодня соврал, тот честь не дорожит Стелет мягко, что делать поутру Берись дружно везде добро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброму везде добро. Думай вечеру что делать по утру. Кто назад бежит тот честь не дорожит. Кто сегодня соврал тому завтра верв нет. Стелет мягко да жёстко спать. Берись дружно не буде грузно.
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