Соедини части пословиц: Доброму не будет грузно Думай ввечеру, тому завтра веры нет Кто назад бежит, да жёстко спать Кто сегодня соврал, тот честь не дорожит Стелет мягко, что делать поутру Берись дружно везде добро

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Соедини части пословиц: Доброму не будет грузно Думай ввечеру, тому завтра веры нет Кто назад бежит, да жёстко спать Кто сегодня соврал, тот честь не дорожит Стелет мягко, что делать поутру Берись дружно везде добро

Автор: Гость