1. Найдите пример, где деление с остатком выполнено верно. a. 8 : 3 = 2 (ост. 2) b. 12 : 5 = 2 (ост. 1) c. 7 : 3 = 2 (ост. 2) d. 10 : 4 = 2 (ост. 3) 2. Найдите пример, где деление с остатком выполнено неверно. a. 14 : ...
Математика
1. Найдите пример, где деление с остатком выполнено верно. a. 8 : 3 = 2 (ост. 2) b. 12 : 5 = 2 (ост. 1) c. 7 : 3 = 2 (ост. 2) d. 10 : 4 = 2 (ост. 3) 2. Найдите пример, где деление с остатком выполнено неверно. a. 14 : 2 = 6 (ост. 2) b. 23 : 3 =6 (ост. 5) c. 25 : 7 = 3 (ост. 4) d. 27 : 7 = 3 (ост. 6) 3. При решении какого примера в остатке должно получиться 4? a. 6 : 4 b. 15 : 7 c. 16 : 3 d. 19 : 5 4. Определите, где правильно выполнена проверка к примеру 11 : 5 = 2 (ост. 1) a. 5 * 3 + 1 b. 5 * 2 + 2 c. 5 * 2 + 1 d. 5 * 1 + 2 5. Определите, где правильно выполнена проверка к примеру 29 : 4 = 7 (ост. 1) a. 7 * 4 + 2 b. 7 * 4 + 1 c. 7 * 1 + 4 d. 7 * 4 + 4 6. Каким не может быть остаток при делении числа на 5? a. 2 b. 3 c. 4 d. 6 7. Каким не может быть остаток при делении числа на 4? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 8. Сколько получится, если 40 : 6? a. 5 (ост. 4) b. 6 (ост. 4) c. 6 (ост. 5) d. 6 (ост. 6) 9. Какой остаток получится при делении 61 на 9? a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 10. При делении четного числа на 2 остаток равен … a. 0 b. 1 c. 2 d. 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-А 2-все верно 3-с 4-с 5-b 6-не поняла вопрос 7-тоже 8-6(ост.4) 9-6(ост.7) 10-0
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