В двух комнатах площадью 14 квадратных м и 21 квадратный м пол выложили одинаковой керамической плиткой.причём на первую комнату ушло на 28 плиток меньше.сколько плиток израсходовали на каждую комнату в отдельности

Математика

В двух комнатах площадью 14 квадратных м и 21 квадратный м пол выложили одинаковой керамической плиткой.причём на первую комнату ушло на 28 плиток меньше.сколько плиток израсходовали на каждую комнату в отдельности

Автор: Гость