В двух комнатах площадью 14 квадратных м и 21 квадратный м пол выложили одинаковой керамической плиткой.причём на первую комнату ушло на 28 плиток меньше.сколько плиток израсходовали на каждую комнату в отдельности

Математика
В двух комнатах площадью 14 квадратных м и 21 квадратный м пол выложили одинаковой керамической плиткой.причём на первую комнату ушло на 28 плиток меньше.сколько плиток израсходовали на каждую комнату в отдельности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21x-28=14x 7x=28 x=4 X- кол-во плиток на 1 кв.м 14*4=56(плиток) на 1-ою 56+28=84(плиток) на 2-ую
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