Преобразуя запись. Придумай из слов словосочетание а из словосочетание предложения. Чистая, воздух- ... Зеленая, листочки-... Пение, птица-... Чудо, природа-....
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Преобразуя запись. Придумай из слов словосочетание а из словосочетание предложения. Чистая, воздух- ... Зеленая, листочки-... Пение, птица-... Чудо, природа-....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Чистый воздух, зелёные листочки, пение птиц, чудо природа. 2)Чисты воздух, зелёные листочки, пение птиц, чудо природы. 3) Природа это чудо природы потому что чистый воздух,зелёные листочки, пение птиц.
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