Преобразуя запись. Придумай из слов словосочетание а из словосочетание предложения. Чистая, воздух- ... Зеленая, листочки-... Пение, птица-... Чудо, природа-....

Русский язык

Преобразуя запись. Придумай из слов словосочетание а из словосочетание предложения. Чистая, воздух- ... Зеленая, листочки-... Пение, птица-... Чудо, природа-....

Автор: Гость