Три целых три седьмых умножить на 3,5
Математика
Три целых три седьмых умножить на 3,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(3/7) * 3.5 = 24/7 * 3(1/2) = 24/7 * 7/2 = (24*7)/(7*2) = 24/2 = 12
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