Чудесные превращения воды
Окружающий мир
Чудесные превращения воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замерзает))) :):):):):)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите предложение.Поставьте слова в скобках в нужной форме с предлогом с . Я оч??нь люблю общаться по Интернету ... ( мой старший брат). В клубе...
Физика
К телу приложены две силы 6Н и 8Н направленные по одной прямой. Под действием этих сил тело движется с ускорением 0,5 м/с2 . Найти массу тела
Математика
Математика
В дно реки вбили сваю длина сваи 40 сантиметров. 1/3 часть находится в земле, 1/4 в воде. Какова длина свай над водой?