К телу приложены две силы 6Н и 8Н направленные по одной прямой. Под действием этих сил тело движется с ускорением 0,5 м/с2 . Найти массу тела

Физика

К телу приложены две силы 6Н и 8Н направленные по одной прямой. Под действием этих сил тело движется с ускорением 0,5 м/с2 . Найти массу тела

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