К телу приложены две силы 6Н и 8Н направленные по одной прямой. Под действием этих сил тело движется с ускорением 0,5 м/с2 . Найти массу тела
Физика
К телу приложены две силы 6Н и 8Н направленные по одной прямой. Под действием этих сил тело движется с ускорением 0,5 м/с2 . Найти массу тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F1=6Н F2=8H a=0,5 м/с2 m=? Так силы направлены в одну сторону, то равнодействующая сила: F=F1+F2=6+8=14 По второму закону Ньютона (Ускорение тела прямо пропорционально действующей на тело силе и обратно пропорционально массе этого тела) m=F/a=14/0.5=28 Ответ: 28 кг
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