Запишите предложение.Поставьте слова в скобках в нужной форме с предлогом с . Я оч??нь люблю общаться по Интернету ... ( мой старший брат). В клубе интернациональной дружбы школьники встретились ... ( иностранные друзья). В суб...

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Я очень люблю общаться по Интернету с моим старшим братом. В клубе интернациональной дружбы школьники встретились с иностранными друзьями. В субботу Манук ходила в цирк вместе с младшей сестрой. Мы познакомились с этим известным писателем на литературном вечере. На уроке учитель познакомил нас с новыми произведениями современных поэтов. На прошлой неделе к нам приехал дядя с капризной дочерью и серьёзным сыном. У нас с моим старшим братом разные вкусы. Я люблю пиццу с куриным мясом, а брат любит с докторской колбасой.