Туристы за 2 дня прошли 33 км. Их путь в первый день составил 2 5 всего пути, во в??орой день 1 3 . Каков весь путь? О т в е т : весь путь = км. Рабочие за 2 дня выкопали 68 м траншеи. В первый день было выкопа...
Математика
Туристы за 2 дня прошли 33 км. Их путь в первый день составил 2 5 всего пути, во в??орой день 1 3 . Каков весь путь? О т в е т : весь путь = км. Рабочие за 2 дня выкопали 68 м траншеи. В первый день было выкопано 2 7 всей необходимой длины, во второй день 1 5 . Какова будет длина траншеи по окончании всей работы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5+1/3=(6+5)/15=11/15 это 33км 11/15=33/х х=15*33/11=45км 2/7+1/5=17/35 17/35=68/х х=140
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