Туристы за 2 дня прошли 33 км. Их путь в первый день составил 2 5 всего пути, во в??орой день 1 3 . Каков весь путь? О т в е т : весь путь = км. Рабочие за 2 дня выкопали 68 м траншеи. В первый день было выкопа...

Математика

Туристы за 2 дня прошли 33 км. Их путь в первый день составил 2 5 всего пути, во в??орой день 1 3 . Каков весь путь? О т в е т : весь путь = км. Рабочие за 2 дня выкопали 68 м траншеи. В первый день было выкопано 2 7 всей необходимой длины, во второй день 1 5 . Какова будет длина траншеи по окончании всей работы ?

Автор: Гость