Скорость пассажироского поезда 60 км/ч Какое расстояние он проедит за 5 ч асов

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Скорость пассажироского поезда 60 км/ч Какое расстояние он проедит за 5 ч асов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 60 км/ч умножить на 5 часов 60×5=300 км/ч Ответ:За 5 часов поезд проедет 300 км/ч.
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