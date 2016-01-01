3,5× (x+2целых 1,4)= 14
Математика
3,5× (x+2целых 1,4)= 14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,5 * (х + 2 1/4 ) = 14 2ц.1/4 = 2,25 3,5х + 3,5 * 2,25 = 14 3,5х + 7,875 = 14 3,5 х = 14 - 7,875 3,5х = 6,125 х = 1,75
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