За месяц Маша пропустила по болезни 40 уроков, а Лена в пять раз меньше. Сколько уро??ов пропустила Лена? Каждый день бывает 4 урока. Сколько учебных дней пропустила Маша? Сколько Лена?

Математика

За месяц Маша пропустила по болезни 40 уроков, а Лена в пять раз меньше. Сколько уро??ов пропустила Лена? Каждый день бывает 4 урока. Сколько учебных дней пропустила Маша? Сколько Лена?

Автор: Гость