За месяц Маша пропустила по болезни 40 уроков, а Лена в пять раз меньше. Сколько уро??ов пропустила Лена? Каждый день бывает 4 урока. Сколько учебных дней пропустила Маша? Сколько Лена?
Математика
За месяц Маша пропустила по болезни 40 уроков, а Лена в пять раз меньше. Сколько уро??ов пропустила Лена? Каждый день бывает 4 урока. Сколько учебных дней пропустила Маша? Сколько Лена?
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1)40:5=8 3)8•4=32 Ответ 32
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