Номер: 516. Нужно только записать глаголы в две колонки!

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Номер: 516. Нужно только записать глаголы в две колонки!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переходные-решить,любить,тянуть,бросать,рисовать,нарисовать,переходить.  Непереходные-бледнеть,краснеть,сохнуть,работать,бездельничать,горевать.
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