5.Железный шар объемом 1м3 опущен в воду. На сколько уменьшится вес шара в воде A) 7,8 кН Б) 100 кН В) 780 кН Г) 10 кН Д) 78 кН

Физика

5.Железный шар объемом 1м3 опущен в воду. На сколько уменьшится вес шара в воде A) 7,8 кН Б) 100 кН В) 780 кН Г) 10 кН Д) 78 кН

Автор: Гость