5.Железный шар объемом 1м3 опущен в воду. На сколько уменьшится вес шара в воде A) 7,8 кН Б) 100 кН В) 780 кН Г) 10 кН Д) 78 кН

Физика
5.Железный шар объемом 1м3 опущен в воду. На сколько уменьшится вес шара в воде A) 7,8 кН Б) 100 кН В) 780 кН Г) 10 кН Д) 78 кН
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fарх=ρв*g*V; Fарх=1000*10*1=10 000(Н)=10(кН); Ответ: вес шара уменьшится на 10кН.
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