Пожалуйста. Лингвистическая сказка с частицей "Не"или"Ни"

Гость: Гость:

Однажды встретились две частицы: Не и Ни, и захотели познакомиться. Одна говорит: - Я формообразующая частица. Вторая отвечает: - А я отрицательная частица. - Значит мы с вами родственники, если мы обе частицы. - Но я вас НИкогда НЕ всречала. - А я и НЕ собиралась встречаться с вами, я дружу с глаголом. - А у меня есть подруги: ДАВАЙ, ПУСКАЙ, ПУСТЬ и много других. - Да, мы очень важные и очень нужные. - Без нас, люди НЕ смогли бы разговаривать!