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Информатика
Неправильно записаны теги:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неправильно записанные: а, б. Объяснение: а: У закрывающего тега нет атрибутов б: Тега size вообще не существует, а если это атрибут он не может писаться отдельно от открывающего тега... А вообще еще по правилам html 5 у само закрывающихся тегах на конце пишется /: <br /> <hr /> ... Все остальные верны, так как: в: Абзац, выравненный по центру г: Закрывающий тег <h1> д: <font> - Контейнер для изменения характеристик текста в нем. В данном случае в нем будет текст со шрифтом Arial ... Если не сложно нажми "Спасибо" ;)
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