Сочинение о том,как я проведу лето

Гость: Гость:

Я думаю, лето - самое лучшее время года, потому что тепло, вокруг очень красиво и у нас есть чудесная возможность отдохнуть. Лето - время отпусков и каникул. Мы можем поехать куда угодно, проводить время у реки или озера на свежей зеленой траве, плавать в теплой воде, или подняться в горы, или играть в различные игры, кататься на велосипеде и т.д. Я расскажу самый запоминающийся момент за прошедшие летние каникулы. В июле мы всей семьёй ездили в лес на шашлыки. Развели костер, приготовили мясо для жарки и поставили палатку. Пока родители занимались приготовлением обеда я ушел в лес, чтобы нагулять аппетит Как красив был лес в этот день… В воздухе пахло цветами, медом и земляникой. Все вокруг было зелено, лишь стволы деревьев ярко выделялись на темно-зеленом фоне .Птицы щебечут на своем языке, стучит дятел. И вдруг я слышу подозрительные звуки… Как будто кто то прошипел передо мной. Я оглянулся и увидел …змею! У меня перехватило дыхание. Я не запомнил как она выглядит, потому что сильно перепугался и начал медленно отходить назад, а потом рванулся как можно быстрее к нашему лагерю. Я не стал рассказывать об произошедшем маме, что бы она не волновалась. Вскоре, пообедав и повеселившись, мы собрались и поехали домой. Эх…Как быстро летит время. Жаль, что нельзя воссоздать те моменты ,те ощущения ,которые ты пережил во время каникул. Но остаётся верить, что следующее лето будет таким-же незабываемое!