A-a^2+b+b^2 Помогите решить
Математика
A-a^2+b+b^2 Помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если правильно поняла тебе надо упростить способом группировки а-а²+b+b²=(a+b)-(a²-b²)=(a+b)-(a-b)(a+b)=(a+b)(1-a+b)
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