Звуко-буквенный разбор слова пшеница
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Звуко-буквенный разбор слова пшеница
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П-(п)-согл.,парн.,глух. ш-(ш)-согл.,парн.,глух. е-(э)-глас.,мягк. н-(н)согл.,непарн.,звон. и-(и)-глас.,мягк. ц-(ц)-согл.,непарн.,глух. а-(а)-глас.,твёрд.
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