Нужно сделать морфологический разбор к слову өсімдіктері на казахском!!ОЧЕНЬ СРО??НО!!

Қазақ тiлi
Нужно сделать морфологический разбор к слову өсімдіктері на казахском!!ОЧЕНЬ СРО??НО!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Түбірі---өсімдік,    т----өзгелік етіс,    ер----болжалды келер шақ,       і----тәуелдік жалғауының 3 жағы
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