Нужно сделать морфологический разбор к слову өсімдіктері на казахском!!ОЧЕНЬ СРО??НО!!
Қазақ тiлi
Нужно сделать морфологический разбор к слову өсімдіктері на казахском!!ОЧЕНЬ СРО??НО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Түбірі---өсімдік, т----өзгелік етіс, ер----болжалды келер шақ, і----тәуелдік жалғауының 3 жағы
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