Длина прямоугольника равна 8,8 см а ширина 7 см. Найдите площадь
Математика
Длина прямоугольника равна 8,8 см а ширина 7 см. Найдите площадь
Ответ(ы):
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8,8 умножь на 7 и напиши ответ 61,6
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