длина прямоугольника в 2 раза больше ширины чему равна площадь прямоугольника если его перимитр равен 15дм

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Пусть Х - это ширина прямоугольника, тогда его длина по условию задачи равна 2Х. Периметр прямоугольника это : Р = 2 ( а + b ). В нашем случае это: 2 ( Х + 2Х ) = 15 2Х + 4Х = 15 6Х = 15 Х = 15 : 6 Х = 2,5 Значит ширина прямоугольника - 2,5дм, тогда длина 2,5 * 2 = 5дм Найдем площадь прямоугольника S = a * b S= 2,5 * 5 = 12,5 дм .кв Ответ : площадь прямоугольника = 12,5 дм.кв