Длина реки Волги 3690 км. туристы прошли на лодках третью часть ее длины. сколько дней они плыли, если двигались со средней скоростью 6 км/час и ежедневно находились в плавании по 5 ч?

Математика
Длина реки Волги 3690 км. туристы прошли на лодках третью часть ее длины. сколько дней они плыли, если двигались со средней скоростью 6 км/час и ежедневно находились в плавании по 5 ч?
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