Длина сада прямоугольной формы равна 8м.Чему равна ширина сада, если его площадь р??вна 120 м^? А)10м Б)12м В)15м
Математика
Длина сада прямоугольной формы равна 8м.Чему равна ширина сада, если его площадь р??вна 120 м^? А)10м Б)12м В)15м
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: В) 15м. Нужно 120 : 8
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