Длина сада прямоугольной формы равна 8м.Чему равна ширина сада, если его площадь р??вна 120 м^? А)10м Б)12м В)15м

Математика

Длина сада прямоугольной формы равна 8м.Чему равна ширина сада, если его площадь р??вна 120 м^? А)10м Б)12м В)15м

Автор: Гость