Длина участка прямоугольной формы равна 2 км, а ширина - 800 м. Фермер заготовил 24 ц с??на с каждого гектара. На сколько коров хватит заготовленного сена, если для каждой из них нужно 2 т сена?
Математика
Длина участка прямоугольной формы равна 2 км, а ширина - 800 м. Фермер заготовил 24 ц с??на с каждого гектара. На сколько коров хватит заготовленного сена, если для каждой из них нужно 2 т сена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2км=2000м 2000*800=1600000м2 1 га = 10000м2 1600000/10000=160 га 24*160=3840 центнеров 1 центнер 100 кг 1 тонна 1000 кг 3840/10=384 тонны 384/2=192 коровы ответ хватит на 192 коровы
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