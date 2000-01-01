Длина участка прямоугольной формы равна 2 км, а ширина - 800 м. Фермер заготовил 24 ц с??на с каждого гектара. На сколько коров хватит заготовленного сена, если для каждой из них нужно 2 т сена?

Математика

Длина участка прямоугольной формы равна 2 км, а ширина - 800 м. Фермер заготовил 24 ц с??на с каждого гектара. На сколько коров хватит заготовленного сена, если для каждой из них нужно 2 т сена?

Автор: Гость