Which bus should l take to get to the museum?

Английский язык
Which bus should l take to get to the museum?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В какой автобус следует сесть, чтобы попасть в музей?
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