Which bus should l take to get to the museum?
Английский язык
Which bus should l take to get to the museum?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В какой автобус следует сесть, чтобы попасть в музей?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Период электромагнитных колебаний в колебательном контуре состовляет 0,05с емкость конденсатора 2мф какрва индуктивночть катушки колебательного кон...
Литература
Русский язык
Образуйте от данных глаголов однокоренные глаголы в неопределенной форме при помощи приставок. Образец: Сказать- рассказать, пересказать. Данные гл...
Математика