Скорость теплохода против течения реки равна 17.5 км ч собственная скорость теплох??да 21.3 км ч найти скорость теплохода по течению
Математика
Скорость теплохода против течения реки равна 17.5 км ч собственная скорость теплох??да 21.3 км ч найти скорость теплохода по течению
Ответ(ы) на вопрос:
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21,3-17,5=3,8км/ч скорость течения реки 21,3+3,8=25,1км/ч скорость теплохода по течению
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