Скорость теплохода против течения реки равна 17.5 км ч собственная скорость теплох??да 21.3 км ч найти скорость теплохода по течению

Математика
Скорость теплохода против течения реки равна 17.5 км ч собственная скорость теплох??да 21.3 км ч найти скорость теплохода по течению
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21,3-17,5=3,8км/ч скорость течения реки 21,3+3,8=25,1км/ч скорость теплохода по течению
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Четыре чашки и один кувшин для воды весят столько, сколько 17 свинцовых шариков. Ку??шин весит столько сколько 17 свинцовых шариков. Кувшин весит с...
Ответить
Литература
Сочини сказку про зеленого кузнечика
Ответить
Математика
Решите неравенство -3(2x+7)>0
Ответить
Окружающий мир
Мини рассказ о домашнем питомце
Ответить
Алгебра
Найдите катет MP прямоугольного треугольника MOP если угол О=30 градусов,а гипотенуз?? равна 12
Ответить