Мини рассказ о домашнем питомце
Окружающий мир
Мини рассказ о домашнем питомце
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Гость:
У меня есть щенок. Его зовут Булька. Он любит ходить гулять. И ещё он любит когда я его расчесываю. Ему 8 месяцев. Я люблю своего Бульку.
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