Найдите катет MP прямоугольного треугольника MOP , если угол О=30 градусов, а гипотенуза равна 12
Геометрия
Найдите катет MP прямоугольного треугольника MOP , если угол О=30 градусов, а гипотенуза равна 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если катет напротив угла 30°,то катет :1/2гипотенузы. 1/2*12=6 ответ:катет -6 см
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