По какому правилу составлены суммы во всех парах: 46+2, 46+20; 64+3, 64+30..., составь три пары по такому же правилу.

Математика

По какому правилу составлены суммы во всех парах: 46+2, 46+20; 64+3, 64+30..., составь три пары по такому же правилу.

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