По какому правилу составлены суммы во всех парах: 46+2, 46+20; 64+3, 64+30..., составь три пары по такому же правилу.
Математика
По какому правилу составлены суммы во всех парах: 46+2, 46+20; 64+3, 64+30..., составь три пары по такому же правилу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53+1;53+10;67+4;67+40;89+6;89+60
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