Допиши окончания существительных.Укажи их падеш и склонения.Разбери предложения по членам.Мальчик написал по электронной почт... письмо друг. ..Дети читали сказку о Золушк. .. и доброй фе...Мама часто пела песни о родном кра......

Русский язык
Допиши окончания существительных.Укажи их падеш и склонения.Разбери предложения по членам.Мальчик написал по электронной почт... письмо друг. ..Дети читали сказку о Золушк. .. и доброй фе...Мама часто пела песни о родном кра..., о своей матнр...и отце.Туристы дошли до вершин...горы присели отдохнуть у мохнатой ел... .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почте другу золушке фее крае вершины ели у 3 скл всегда пишится окончание и
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