На 100 руб.Коля купил не только 7 тетрадей по цене 3 руб.50 коп но и 5 альбомов.Сколько стоит альбом?Без десятичных дробей,пожалуйста.
Математика
На 100 руб.Коля купил не только 7 тетрадей по цене 3 руб.50 коп но и 5 альбомов.Сколько стоит альбом?Без десятичных дробей,пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
цена одного альбома 15руб10 коп
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