На 100 руб.Коля купил не только 7 тетрадей по цене 3 руб.50 коп но и 5 альбомов.Сколько стоит альбом?Без десятичных дробей,пожалуйста.

Математика

На 100 руб.Коля купил не только 7 тетрадей по цене 3 руб.50 коп но и 5 альбомов.Сколько стоит альбом?Без десятичных дробей,пожалуйста.

Автор: Гость