Заметает пурга белый путь . хочет в мягких снегах потонуть . какое слово в котором ??се согласные звуки звонкие
Русский язык
Заметает пурга белый путь . хочет в мягких снегах потонуть . какое слово в котором ??се согласные звуки звонкие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белый [б'элый']- 3 звонких согласных звука [ б', л, й']
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