Написать программу в которой 20 раз выводится символ @
Информатика
Написать программу в которой 20 раз выводится символ @
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var i:integer; begin for i:=1 to 20 do write('@'); end.
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