Написать программу в которой 20 раз выводится символ @

Информатика
Написать программу в которой 20 раз выводится символ @
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var  i:integer; begin  for i:=1 to 20 do  write('@'); end.
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