Помогите перевести с русского на казахский язык. Времена года это четыре удивительных сезона, каждый неповторим и очарователен по-своему. Пробуждающая живой мир весна, благоухающее лето, грациозная осень и суровая зима. Природ...

Қазақ тiлi
Помогите перевести с русского на казахский язык. Времена года это четыре удивительных сезона, каждый неповторим и очарователен по-своему. Пробуждающая живой мир весна, благоухающее лето, грациозная осень и суровая зима. Природа во все времена года невероятно красива, словно сказочная принцесса, примеряющая разные одежки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жыл мезгiлдерi - бул торт гажайып маусымдары жане онын iшiндегi суйкiмдiлiгi.Тiрi алемдi оятатын коктем, хош иiсти жаз, асемдi куз жане катан кыс. Табигат барлык маусымдарында бiр ертегi ханшайымдай, турлi киiм туралап тырысады
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