Помогите перевести с русского на казахский язык. Времена года это четыре удивительных сезона, каждый неповторим и очарователен по-своему. Пробуждающая живой мир весна, благоухающее лето, грациозная осень и суровая зима. Природ...

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Помогите перевести с русского на казахский язык. Времена года это четыре удивительных сезона, каждый неповторим и очарователен по-своему. Пробуждающая живой мир весна, благоухающее лето, грациозная осень и суровая зима. Природа во все времена года невероятно красива, словно сказочная принцесса, примеряющая разные одежки

Автор: Гость