Помогите п лизз коп 222

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Помогите п лизз коп 222
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван пошёл в лес.За ним побежала собачка Амур.Она увидела на снегу следы зайца и взяла след.Из-за кустов выскочил заяц. За ним побежала собака. Но на этот раз она не догнала зайца. Если помагла тыкни спасибо.
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