Помогите п лизз коп 222

Гость: Гость:

Иван пошёл в лес.За ним побежала собачка Амур.Она увидела на снегу следы зайца и взяла след.Из-за кустов выскочил заяц. За ним побежала собака. Но на этот раз она не догнала зайца. Если помагла тыкни спасибо.