Решите задачу. Путешественники за пятницу, субботу и воскресенье собрали 980 ягод земляники. В пятницу и субботу они собрали 725 ягод. Сколько ягод они собирали в каждый из этих дней, если в субботу они собрали на 123 ягоды бол...

Математика

Решите задачу. Путешественники за пятницу, субботу и воскресенье собрали 980 ягод земляники. В пятницу и субботу они собрали 725 ягод. Сколько ягод они собирали в каждый из этих дней, если в субботу они собрали на 123 ягоды больше, чем в воскресенье

Автор: Гость