Решите задачу. Путешественники за пятницу, субботу и воскресенье собрали 980 ягод земляники. В пятницу и субботу они собрали 725 ягод. Сколько ягод они собирали в каждый из этих дней, если в субботу они собрали на 123 ягоды бол...
Математика
Решите задачу. Путешественники за пятницу, субботу и воскресенье собрали 980 ягод земляники. В пятницу и субботу они собрали 725 ягод. Сколько ягод они собирали в каждый из этих дней, если в субботу они собрали на 123 ягоды больше, чем в воскресенье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
980-725=255 в воскресенье, 255+123=378в субботу собрали,725-378=347 в пятницу собрали
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