Сочини сказку про зеленого кузнечика

Гость: Гость:

Жил был на свете зелёный кузнечик.Его все любили в обиду не довали но вот однажды все начили замечать что кузнечик боится темноты.Каждую ночь он не мог спать всё казалось ему жутким и ужасным.Каждый раз он кричал "Караул убивают!" все лесные жители от этих криков просыпались и бегали от страха по всему лесу.Страдали все но больше всех страдала маленькая лесная феечка.Ей же утором в школу итди учится.А какая тут учеба если ты спишь прям на уроках!И вот в оччередную ночь феечка не могла уснуть.И тут она решила подарить кузнечику фонарик.феечка начала читать заклинание.Море матрас дикабрас раз щётка птичка синичка два пусть будет фонарь.Но к ее удивлению она наколдавала не фонарик а матрас самый настоящий.Вот что выходит если на урокух не слушаеь подумала пр себя феечка.На следущий день она пошла к кузнецу и кузнец с радостью сковал её из метала фонарик.Ночью кузнечик увидил под своей дверью фонарик и очень обрадовался.Так каждый вечер кузнечик брал свой фонарик и гулял ночью.А что касается феечки то она стала хорошо учится а самое главное высыпаться по ночам!