Длины сторон четырёхугольник 5дм 8дм 9дм 12дм найдиде его перемидао

Математика
Длины сторон четырёхугольник 5дм 8дм 9дм 12дм найдиде его перемидао
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Гость:
Периметр: сложение длин всех сторон  5+8+9+12=34
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