Решите уравнение ∛45 - х - ∛х - 16 = 1

Алгебра
Решите уравнение ∛45 - х - ∛х - 16 = 1
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Ответ(ы):
Гость:
45-x-x-16=1 29-2x=1 -2x=1-29 -2x=-28 x=-28/-2 x=14 Ответ: 14.
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