Решите уравнение ∛45 - х - ∛х - 16 = 1
Алгебра
Решите уравнение ∛45 - х - ∛х - 16 = 1
Ответ(ы):
Гость:
45-x-x-16=1 29-2x=1 -2x=1-29 -2x=-28 x=-28/-2 x=14 Ответ: 14.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Математика
Надо сделать изгородь для участка квадратной формы площадью 64 метров в квадрате. ??колько понадобится досок, если на 1 метр изгороди надо 6 досок.
Математика
Математика
Запишите величины выразив 1) в граммах 3/4 кг 7/10 кг 1 целая 3/5 кг 2 1/20 кг 3 2/25 кг 2) в сек??ндах 1/3 мин 1/4 мин 9/10 мин 1/3600 ч 1/2 ч
Русский язык
НАЙДИТЕ ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ: По тесовым кровелькам играючи, Тучки серые разго??яючи, Заря алая подымается.