Подоб рать правильные знаки что б пример был решен правильно 18 6 5 =15 12 3 8 =32

Математика
Подоб рать правильные знаки что б пример был решен правильно 18 6 5 =15 12 3 8 =32
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18 / 6 * 5 12 / 3 * 8
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