Запишите величины выразив 1) в граммах 3/4 кг 7/10 кг 1 целая 3/5 кг 2 1/20 кг 3 2/25 кг 2) в сек??ндах 1/3 мин 1/4 мин 9/10 мин 1/3600 ч 1/2 ч

Математика
Запишите величины выразив 1) в граммах 3/4 кг 7/10 кг 1 целая 3/5 кг 2 1/20 кг 3 2/25 кг 2) в сек??ндах 1/3 мин 1/4 мин 9/10 мин 1/3600 ч 1/2 ч
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