ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ((((((((((( 1. Какая проблема пос??авлена романе "Герой нашего времени"? Какова идейная связь романа и стихотворения "Дума"? 2. В чем трагедия Печорина? 3. Какой...

Гость: Гость:

Положительные черты: стремление к познанию, совершенству, идеалу. Но эпоха в которой жил герой романа, окружение и обстоятельства не дали этим качествам реализоваться. Стремление Печорина жить другой жизнью, поиски и сомнения со временем вылились у него в скуку и безразличие.В этом и есть его трагедия. Печорин искал развлечений, потом пытался быть учёным, но всё это ему надоело. Вопреки всему он ценит свою свободу. Он не положительный и не отрицательный герой, он полон противоположностей. В нём борятся разные личности. И в этом его трагедия.