Примеры увеличения и уменьшения давления в физике

Физика
Примеры увеличения и уменьшения давления в физике
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно изменять температуру: при увеличении температуры - растет и давление, и, соотвечтвенно, наоборот: если температуру понизить, то и давление упадет Для увеличения давления можно увеличить силу давления на поверхность, или уменьшить величину площади, на которую действует сила. Для уменьшения давления -тоже самое, но наоборот!
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