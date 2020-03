Когда будет полнолуние

Гость: Гость:

4 июня - фаза Луны: I четверть (молодая Луна) , c 4:35 2 лунный день 4 июня - Луна в знаке Рака c 21:16 GMT 4 июня - благоприятное время: 9:30 - 12:10 GMT 4 июня - неблагоприятное время: 12:10 - 21:16 GMT 5 июня - фаза Луны: I четверть (молодая Луна) , с 5:43 3 лунный день 5 июня - Луна в знаке Рака 6 июня - фаза Луны: I четверть (молодая Луна) , с 7:11 4 лунный день 6 июня - Луна в знаке Льва c 22:00 GMT 6 июня - благоприятное время: 7:25 - 9:35 GMT 6 июня - неблагоприятное время: 9:35 - 22:00 GMT 7 июня - фаза Луны: I четверть (молодая Луна) , с 8:47 5 лунный день 7 июня - Луна в знаке Льва 8 июня - фаза Луны: I четверть (молодая Луна) , с 10:20 6 лунный день 8 июня - Луна в знаке Льва 8 июня - неблагоприятное время: с 15:40 GMT до конца дня 9 июня - фаза Луны: I четверть (молодая Луна) , с 11:47 7 лунный день 9 июня - Луна в знаке Девы с 2:01 GMT 9 июня - неблагоприятное время: до 2:01 GMT ---------------------------------------------------------------------------- 10 июня - фаза Луны: II четверть (молодая Луна) , с 13:10 8 лунный день 10 июня - Луна в знаке Девы 10 июня - неблагоприятное время: с 19:40 GMT до конца дня 11 июня - фаза Луны: II четверть (молодая Луна) , до 14:30 8, далее 9 лунный день 11 июня - Луна в знаке Весов с 9:55 GMT 11 июня - неблагоприятное время: до 9:55 GMT 12 июня - фаза Луны: II четверть (молодая Луна) , до 15:48 9, далее 10 лунный день 12 июня - Луна в знаке Весов 13 июня - Луны: II четверть (молодая Луна) , до 17:06 10, далее 11 лунный день 13 июня - Луна в знаке Скорпиона c 20:53 GMT 13 июня - благоприятное время: 2:10 - 9:15 GMT 13 июня - неблагоприятное время: 9:15 - 20:53 GMT 14 июня - фаза Луны: II четверть (молодая Луна) , до 18:25 11, далее 12 лунный день 14 июня - Луна в знаке Скорпиона 15 июня - фаза Луны: II четверть (молодая Луна) , до 19:45 12, далее 13 лунный день 15 июня - Луна в знаке Скорпиона 15 июня - неблагоприятное время: с 21:30 GMT до конца дня 16 июня - фаза Луны: II четверть (молодая Луна) , до 21:02 13, далее 14 лунный день 16 июня - Луна в знаке Стрельца c 9:20 GMT 16 июня - неблагоприятное время: до 9:20 GMT 17 июня - фаза Луны: II четверть (молодая Луна) , до 22:10 14, далее 15 лунный день 17 июня - Луна в знаке Стрельца --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 июня - фаза Луны: полнолуние в 17:30 GMT, до 23:03 15, далее 16 лунный день 18 июня - Луна в знаке Козерога c 21:52 GMT --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 июня - фаза Луны: III четверть (убывающая Луна) , до 23:40 16, далее 17 лунный день 19 июня - Луна в знаке Козерога 19 июня - благоприятное время: весь день 20 июня - фаза Луны: III четверть (убывающая Луна) , 17 лунный день 20 июня - Луна в знаке Козерога 20 июня - благоприятное время: до 19:05 GMT 20 июня - неблагоприятное время: с 19:05 GMT до конца дня 21 июня - фаза Луны: III четверть (убывающая Луна) , c 00:03 18 лунный день 21 июня - Луна в знаке Водолея c 9:33 GMT 21 июня - неблагоприятное время: до 9:33 GMT 22 июня - фаза Луны: III четверть (убывающая Луна) , c 00:19 19 лунный день 22 июня - Луна в знаке Водолея 23 июня - фаза Луны: III четверть (убывающая Луна) , c 00:30 20 лунный день 23 июня - Луна в знаке Рыб с 19:32 GMT 23 июня - благоприятное время: 10:30 - 19:05 GMT