Розвязати 2т7ц :3= 1м5дм:5= 8см1мм:9=

Математика
Розвязати 2т7ц :3= 1м5дм:5= 8см1мм:9=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
900 кг 2 т 7 ц - 2700 и делим на 3 ответ 900 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите составить кроссворд на теме море
Ответить
Биология
Сарпрапереркенгегнлш₽
Ответить
Математика
Сколькими нульями оканчивается произведение всех натуральных чисел : 1) от 1 до 10 ??ключительно 2) от 15 до 24 включительно. 3) от 10 до 3...
Ответить
Математика
6230000:700+127-7650+46+7-8977
Ответить
Русский язык
Укажите глагол время которого определино неверно 1)посмотрю-будущее время 2)выйгр??л-прошедшее время 3)лью-будущее время 4)купил-прошедшее время
Ответить
География
Описание ситуациию ТВОЯ РОЛЬ СПАСАТЕЛЬ Космонавты уничтожили устаревшую космическую станциюЕе обгоревшие останки упалут на Землю и будут разбросаны...
Ответить
Математика
Продолжительность урока 45минут Для решения задачи ушло 7минут Какая часть уро??а ушла на решение задачи Объясните срооочо
Ответить
Математика
37879×7278÷2828,98=? плз оч нужно
Ответить
Математика
До обеда выгрузили 7 зерна, сколько - тонн зерна 10 было в вагоне если выгрузили 42т
Ответить
История
В каких случаях современной жизни можно использовать выражение"Охилесова пята"? Помогите пжлст,очень надо!!!
Ответить