Описание ситуациию ТВОЯ РОЛЬ СПАСАТЕЛЬ Космонавты уничтожили устаревшую космическую станциюЕе обгоревшие останки упалут на Землю и будут разбросаны вдоль Южного тропика Ночью и утром возможно их падение в горных районах Западно...

География

Описание ситуациию ТВОЯ РОЛЬ СПАСАТЕЛЬ Космонавты уничтожили устаревшую космическую станциюЕе обгоревшие останки упалут на Землю и будут разбросаны вдоль Южного тропика Ночью и утром возможно их падение в горных районах Западного полушария Днем они могут представлять опасность для жителей равнин Воосточного полушария

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