Описание ситуациию ТВОЯ РОЛЬ СПАСАТЕЛЬ Космонавты уничтожили устаревшую космическую станциюЕе обгоревшие останки упалут на Землю и будут разбросаны вдоль Южного тропика Ночью и утром возможно их падение в горных районах Западно...
География
Описание ситуациию ТВОЯ РОЛЬ СПАСАТЕЛЬ Космонавты уничтожили устаревшую космическую станциюЕе обгоревшие останки упалут на Землю и будут разбросаны вдоль Южного тропика Ночью и утром возможно их падение в горных районах Западного полушария Днем они могут представлять опасность для жителей равнин Воосточного полушария
Ответ(ы):
Гость:
Заводишь людей в бункер и все спасаются
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Продолжительность урока 45минут Для решения задачи ушло 7минут Какая часть уро??а ушла на решение задачи Объясните срооочо
Математика
Математика
История
В каких случаях современной жизни можно использовать выражение"Охилесова пята"? Помогите пжлст,очень надо!!!
Русский язык
Другие предметы
Английский язык
Составте 5 предложений present continuous (утверждение,отрицание и вопросительные предложения) пажалуйста
Английский язык
Составьте предложения .Даю 30 баллов .Что написано светло-голубым не надо это просто на до было вырезать НЕ НАДО ,что написано светло-голубым.