Продолжительность урока 45минут Для решения задачи ушло 7минут Какая часть уро??а ушла на решение задачи Объясните срооочо

Математика
Продолжительность урока 45минут Для решения задачи ушло 7минут Какая часть уро??а ушла на решение задачи Объясните срооочо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Продолжительность урока равна = 45 мин это целая часть промежутка времени .,  а время , которое ушло на решение задачи равное 7 мин - это часть  этого промежутка времени . Поэтому 7/45 - это часть урока , которая ушла на решение задачи
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