Продолжительность урока 45минут Для решения задачи ушло 7минут Какая часть уро??а ушла на решение задачи Объясните срооочо

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Продолжительность урока равна = 45 мин это целая часть промежутка времени ., а время , которое ушло на решение задачи равное 7 мин - это часть этого промежутка времени . Поэтому 7/45 - это часть урока , которая ушла на решение задачи