До обеда выгрузили 7 зерна, сколько - тонн зерна 10 было в вагоне если выгрузили 42т

Математика

До обеда выгрузили 7 зерна, сколько - тонн зерна 10 было в вагоне если выгрузили 42т

Автор: Гость