До обеда выгрузили 7 зерна, сколько - тонн зерна 10 было в вагоне если выгрузили 42т

Математика
До обеда выгрузили 7 зерна, сколько - тонн зерна 10 было в вагоне если выгрузили 42т
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Может так  42-70% х-100% 42*100:70=60 т
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