Составьте предложения .Даю 30 баллов .Что написано светло-голубым не надо это просто на до было вырезать НЕ НАДО ,что написано светло-голубым.
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Составьте предложения .Даю 30 баллов .Что написано светло-голубым не надо это просто на до было вырезать НЕ НАДО ,что написано светло-голубым.
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